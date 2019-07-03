Тренер "Зенита" Семак назвал "Локомотив" одним из лидеров российского футбола

"Зенит" и "Локомотив" сыграют за Суперкубок России в субботу в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в Петровском парке. Начало встречи - 19:00 мск.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" является одним из лидеров российского футбола последних лет. Такое мнение на пресс-конференции в преддверии матча за Олимп - Суперкубок России высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Я не думаю, что мы серьезно изменили состав, - сказал Семак. - У "Локомотива" небольшие изменения произошли, но состав остался практически таким же, поэтому маловероятно, что серьезные изменения коснутся одной и другой команды. "Локомотив" один из лидеров последних лет, команда, которая стала чемпионом в 2018 году, боролась за чемпионство и в прошлом сезоне. Соперник очень серьезный, хорошая команда, ждем хорошей и интересной игры".

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.