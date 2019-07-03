Сборная США обыграла команду Польши в первом матче "Финала шести" женской Лиги наций

ТАСС, 3 июля. Женская сборная США по волейболу одержала победу над командой Польши в матче группы В "Финала шести" Лиги наций. Финальный раунд турнира проходит в китайском Нанкине.

Матч завершился со счетом 3-1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24) в пользу американок. Позднее в среду состоится еще одна встреча "Финала шести", в которой встретятся сборные Китая и Турции.

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа и сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды разделены на две группы: в группе А выступают команды Турции, Китая и Италии, в группе B играют сборные США, Польши и Бразилии. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

В следующем матче группы B, который состоится в четверг, встретятся сборные Польши и Бразилии.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести". В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований. Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.