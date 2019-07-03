{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Чемпион НБА в составе "Кливленда" Джефферсон намерен возобновить карьеру

Баскетболист завершил спортивную карьеру в 2018 году

ТАСС, 3 июля. Американский форвард Ричард Джефферсон, становившийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленда", намерен возобновить профессиональную карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter спортсмена.

Джефферсон завершил карьеру в 2018 году.

"После волны слухов и спекуляций я официально заявляю о своем возвращении в баскетбол, - написал 39-летний баскетболист. - Я хочу сыграть еще один сезон".

В течение карьеры американский форвард играл в НБА за "Нью-Джерси" (нынешний "Бруклин"), "Милуоки", "Сан-Антонио", "Голден Стэйт", "Юту", "Даллас", "Кливленд" и "Денвер". В составе "Кливленда" он стал чемпионом НБА (2016). В составе сборной США он стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.

US Open
Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Во вторник россиянка из-за травмы отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье
Читать полностью