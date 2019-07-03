Конноспортивный комплекс для занятий пятиборьем появится в Москве в 2019 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Конноспортивный комплекс для занятий современным пятиборьем будет построен в в Москве в 2019 году, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Это действительно уникальный объект для спортсменов Москвы и вообще для России. Спорткомплекс для тех, кто занимается пятиборьем, сдаётся впервые. Там будет и спортивный манеж, и стрелковый, и плавательный бассейн на 50 метров. Это уникальный комплекс, думаю, наша сборная будет довольна. Будем проводить чемпионат мира по пятиборью, так что район Северный будет центром пятиборья. Строительство конноспортивного комплекса планируется завершить осенью 2019 года", - сказал мэр.

Строительство спорткомплекса для учащихся школы олимпийского резерва "Северный" началось в 2016 году. Площадь нового здания превысит 20 тысяч квадратных метров.