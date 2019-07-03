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Футбол в России

Организаторы футбольного турнира ОНФ "Уличный Красава" ожидают около 50 тыс. участников

Победители получат сертификаты на строительство футбольной площадки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Организаторы акции молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" "Уличный красава" ожидают 50 тыс. участников в 2019 году. Об этом журналистам среду на пресс-конференции "Молодежки ОНФ" в ТАСС заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

"Суть акции для нас - это не спорт, это футбольная, информационная акция, направленная на то, чтобы мальчишки и девчонки вышли на футбольные площадки, начали играть в футбол и становились лучшей дворовой командой страны, - сказал Кастюкевич. - В прошлом году участвовали порядка 35 тыс. мальчишек, особенность в том, что ребята сами регистрируются, сами набирают команду, придумывают название. Мы планируем по отзывам и опросам в социальных сетях, что будет более 50 тысяч участников, а команд будет 5000 - мы не гонимся за цифрами, это наш план. Прием заявок идет с 1 июля по 1 августа, с 15 августа по 15 сентября пройдут муниципальные этапы".

Также Кастюкевич подчеркнул, что победители турнира получат сертификаты на строительство футбольной площадки: "В прошлом году ребята выиграли эти сертификаты и сейчас уже определены места их строительства, думаю, что к 1 сентября все будет готово".

"Самое важное и классное, что вместе с нами участие в этой акции принимает ветеран футбола, хотелось бы выразить благодарность Валерию Георгиевичу [Газзаеву] за то, что ветераны футбола начали готовить ребят к этому турниру в различных регионах", - дополнил Кастюкевич.
Соревнования пройдут в рамках двух возрастных категорий: 14-15 и 16-17 лет, в составе команды должно быть 5 основных игроков и 2 запасных. Турнир будет состоять из четырех этапов, первым будет муниципальный, следующим этапом будет региональный, в ходе которого лучшие команды муниципальных районов сразятся в региональном центре. Третий этап пройдет в столицах федеральных округов, а финал состоится на стадионе "Фишт" в Сочи, который принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года.

Регистрация на турнир проходит на сайте уличныйкрасава.рф. "Молодежка ОНФ" проводит акцию "Уличный красава" совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России и Министерством спорта РФ. В декабре 2018 года завершилась первая акция "Уличный красава", в которой приняли участие около 3,5 тыс. дворовых команд из разных регионов страны, финальные игры также прошли на "Фиште".

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