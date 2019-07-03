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Футбол в России

"Зенит" организует прощальный матч Анюкова

Ранее бывший защитник клуба из Санкт-Петербурга вошел в тренерский штаб команды
Александр Анюков Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Александр Анюков
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" планирует провести прощальный матч бывшего защитника команды Александра Анюкова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В конце июня "Зенит" объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб главного тренера команды Сергея Семака. Соглашение с 36-летним Анюковым рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

"Прощальный матч Анюкова точно будет, но пока не ясно, когда", - сказал Медведев.

Анюков играл за "Зенит" с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Анюков завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19.

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