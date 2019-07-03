Мария Шарапова намерена выступить на US Open

ТАСС, 3 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября. Слова Шараповой приводит телеканал Eurosport .

Во вторник в матче первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье 32-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу соперницы.

"Я почувствовала боль в середине второго сета, это помешало мне физически и эмоционально, - сказала Шарапова. - Если бы это был другой турнир, я бы сразу прекратила, но на Уимблдоне я старалась сделать все возможное. Сейчас мне необходимо пройти МРТ. После восстановления я надеюсь сыграть на турнирах в Цинциннати, Торонто и на Открытом чемпионате США".

Шарапова сейчас занимает 80-е место в мировом рейтинге. Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США, Австралии и Уимблдон.