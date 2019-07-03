Бой между российским боксером Лебедевым и французом Гуламиряном не состоится

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Команды российского боксера Дениса Лебедева и француза Арсена Гуламиряна не сумели договориться о проведении поединка, бой не состоится. Об этом ТАСС в среду сообщили в команде россиянина.

Ранее сообщалось, что промоутеры боксеров договорились о проведении поединка. Позднее имя Лебедева исчезло из обновленного рейтинга.

"Были длительные переговоры между нами и командой Гуламиряна, - сказал собеседник агентства. - Но предлагаемые ими условия нас не устраивали и были значительно ниже, чем привычные условия для Дениса даже в нетитульных боях".

На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей. Уроженец Армении 31-летний Гуламирян провел 24 поединка на профессиональном ринге, все закончились его победой (16 - нокаутом).