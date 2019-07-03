IAAF допустила 12 российских тренеров к работе на международных стартах

ТАСС, 3 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 12 российских тренеров и специалистов к работе на международных соревнованиях. Об этом в среду сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF одобрила заявки Льва Лободина (тренер Артема Макаренко, многоборье), Матвея Телятникова (Лилия Мендаева, бег), Алексея Загорного (Анастасия Бородулина, метание молота), Елены Куликовой (Диана Адасько, тройной прыжок), Любови Комаровой (Александр Комаров и Вилена Комарова, многоборье), Евгения Козлова, Дмитрия Запольского (Алексей Худяков и Виктор Бутенко, метание диска), Нины Седовой (Екатерина Тюрина, бег), Руслана Мащенко (Владимир Лысенко, бег), Николая Лавриненко (Дмитрий Качанов, прыжки с шестом), Михаила Андреева (Аделина Халикова, прыжки в высоту), Евгения Тер-Аванесова (Мария Привалова, тройной прыжок).

На данный момент 42 российских специалиста имеют разрешения от IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.