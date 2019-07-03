Менеджер Лебедева считает, что для боксера не осталось значимых боев в первом тяжелом весе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Для российского боксера Дениса Лебедева не осталось значимых поединков в первом тяжелом весе после перехода в категорию выше украинца Александра Усика. Об этом ТАСС в среду заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Как ранее сообщал ТАСС, команды Лебедева и француза Арсена Гуламиряна не смогли договориться о поединке. Также Корнилов ранее сообщал о том, что россиянин может провести один поединок и завершить карьеру. Лебедев также покинул рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Лебедев почти год ждал боя с Усиком, - сказал Корнилов. - А после того, как Усик принял решение перейти в супертяжелый вес, для Дениса не осталось значимых финансово интересных вариантов для боев в этом весе. Поэтому мы обдумываем и рассматриваем будущие шаги, и ждем серьезного предложения для Дениса".

На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.