Рахимов: "Ахмат" дал Глушакову возможность вернуться в сборную России

Предыдущим клубом Глушакова был московский "Спартак". 19 июня игрок и руководство красно-белых договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона-2019/20. Спустя 10 дней футболист подписал однолетнее соглашение с "Ахматом", предусматривающее возможность продления на еще один сезон.

"Это (возвращение в сборную России - прим. ТАСС) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень, - сказал Рахимов. - Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее. По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро - многие игроки знают его, он знает многих".

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на Глушакова в качестве футболиста основного состава, главный тренер "Ахмата" отметил, что рассматривает в таком качестве всех игроков. "Все должны доказывать, выходить и показывать свой уровень, выдерживать конкуренцию, - подчеркнул он. - Желательно, чтобы не было травм. Он игрок высокого уровня, проведший очень много матчей. В том, что Глушаков умеет играть, сомнений у нас нет".

Глушаков выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, сыграв на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 года. В 57 матчах на его счету пять мячей. В последний раз он выходил на поле в футболке национальной команды в марте 2018 года в товарищеской игре против сборной Бразилии, которая завершилась победой южноамериканцев со счетом 3:0.

"Глушаков рад возможности сконцентрироваться на футболе"

"Денис несколько дней в команде - естественно, ему еще нужно набирать форму, - сказал Рахимов. - Мы с ним заранее обговаривали, что он сыграет 20-25 минут. Кроме того, он дополнительно проводит тренировки, после завершения матча он тоже занимался".

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. В сентябре прошлого года он был выведен из основного состава из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста 23 октября он вернулся к тренировкам с основой и вновь стал капитаном команды. В ответ на это болельщики красно-белых провели несколько акций протеста, поскольку, по их мнению, Глушаков якобы был причастен к решению уволить Карреру.

"Если говорить о не самом лучшем бэкграунде вокруг Глушакова, большая его часть - не вина Дениса, - отметил главный тренер "Ахмата". - Считаю, его втянули в это - я давно знаю его и понимаю, что там происходит. Для меня это не имело принципиального значения - зная парня, я не делал акцент на этих моментах. Думаю, он рад тому, что может сконцентрироваться на футболе".