Российские ватерполисты победили команду Франции в матче на Универсиаде

ТАСС, 3 июля. Мужская сборная России по водному поло обыграла сборную Франции со счетом 12:4 во втором матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В первом туре сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 25:1. В третьем туре российская команда сыграет против команды Южной Кореи, игра пройдет 6 июля.

В турнирной таблице группы А сборная России занимает первое место, имея в активе 4 очка (2 сыгранные встречи), на втором месте расположилась команда США (2 очка, 1 матч), на третьем - сборная Великобритании (2 очка, 2 матча). Четвертое место занимает сборная Франции (0 очков, 1 матч), пятое - южнокорейская команда (0 очков, 2 матча).

В группе В выступают команды Хорватии, Италии, Венгрии, Японии и Австралии. По итогам группового этапа определятся по четыре участника от каждой группы, которые продолжат участие в турнире на стадии 1/4 финала.

На Универсиаде-2017 мужская сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Сербии.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.