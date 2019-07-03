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Футбол в России

Футболисты "Спартака" сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне

При создании формы дизайнеры использовали внешний вид домашнего стадиона "Спартака"

ТАСС, 3 июля. Футболисты московского "Спартака" будут играть в форме из переработанного пластика в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

При создании формы дизайнеры Nike использовали внешний вид стадиона "Спартака" - "Открытие-Арены".

"Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду, - говорится в заявлении пресс-службы. - Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити".

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.

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