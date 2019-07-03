Евролига объявит место проведения "Финала четырех" сезона-2019/20 на следующей неделе

БЕЛГРАД, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги объявит место проведения "Финала четырех" сезона-2019/20 на следующей неделе, перед жеребьевкой Еврокубка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Евролига сообщала ТАСС, что город будет объявлен в конце июня.

"Никакой проблемы нет [в том, что еще не объявили город], но процесс финализации всех деталей проведения "Финала четырех" Евролиги достаточно долгий, - заявили в пресс-службе. - Мы придерживаемся слов, сказанных президентом Евролиги, что город будет объявлен в конце сезона. Сейчас мы понимаем, что это будет вторая неделя июля, когда состоится жеребьевка Еврокубка".

На проведение "Финала четырех" претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны. В прошедшем сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.