{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Евролига объявит место проведения "Финала четырех" сезона-2019/20 на следующей неделе

Ранее сообщалось, что город будет объявлен в конце июня

БЕЛГРАД, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги объявит место проведения "Финала четырех" сезона-2019/20 на следующей неделе, перед жеребьевкой Еврокубка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Евролига сообщала ТАСС, что город будет объявлен в конце июня.

"Никакой проблемы нет [в том, что еще не объявили город], но процесс финализации всех деталей проведения "Финала четырех" Евролиги достаточно долгий, - заявили в пресс-службе. - Мы придерживаемся слов, сказанных президентом Евролиги, что город будет объявлен в конце сезона. Сейчас мы понимаем, что это будет вторая неделя июля, когда состоится жеребьевка Еврокубка".

На проведение "Финала четырех" претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны. В прошедшем сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.

Теги
"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
Футбол в России
Газзаев: бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ будет те же команды, что и в прошлом
Чемпионом России прошлого сезона стал "Зенит"
Читать полностью