Россияне Лямин и Мыськив вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 3 июля. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив победили в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта - 21:19, 21:13. Другой матч группы J между мексиканцами Ломбардо Онтиверосом и Хуаном Виргеном и немцами Нильсом Элерсом и Ларсом Флюггеном пройдет позднее в среду. Россияне с двумя победами в трех матчах уже не опустятся ниже второго места в группе, которое дает право сыграть в плей-офф.

В турнире принимают участие 48 пар, которые разделены на 12 групп. Пары, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.