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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские баскетболистки обыграли команду Румынии в первом матче на Универсиаде

Встреча завершилась со счетом 59:31

ТАСС, 3 июля. Женская сборная России по баскетболу победила команду Румынии в первом матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 59:31 в пользу сборной России. В другом матче первого тура группы В сборная Португалии победила команду Аргентины со счетом 64:50. В следующем туре российские баскетболистки сыграют против сборной Аргентины, матч состоится в четверг.

В баскетбольном турнире Всемирной Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за третье место хозяйкам соревнований со счетом 66:81.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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