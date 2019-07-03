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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Комова не исключает участия в Кубке Воронина в ноябре

Решение о своей карьере 24-летняя спортсменка примет в конце года
Виктория Комова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Виктория Комова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Двукратный серебряный призер Олимпиады 2012 года россиянка Виктория Комова может принять участие в международном турнире по спортивной гимнастике Кубок Михаила Воронина. Об этом Комова сообщила ТАСС в среду.

Ранее на пресс-конференции президент гимнастического клуба "Динамо-Москва" имени М. Я. Воронина, член президиума Федерации спортивной гимнастики России Андрей Зудин сообщил, что турнир в 2019 году должен пройти в новом спортивном сооружении "Динамо" в Петровском парке в Москве с 27 по 30 ноября.

"Решение о своей карьере я приму в конце года, - сказала 24-летняя Комова. - Сейчас тренируюсь потихоньку в Воронеже, просто поддерживаю форму. Планировала объявить о своем решении на Кубке Воронина, если он будет. Возможно, приму в нем участие".

Последний раз Комова выступала в составе сборной России осенью 2015 года на чемпионате мира в Глазго. Обострившаяся травма спины лишила чемпионку мира 2015 года на брусьях возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Бразилии, гимнастка пропустила сезон-2017.

Весенний чемпионат России - 2018 в Казани стал для Комовой первым серьезным стартом после возвращения в спорт. На турнире в столице Татарстана гимнастка сумела стать третьей в личном многоборье, также в ее активе серебро командного турнира и бронза в упражнениях на брусьях.

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