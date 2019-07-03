"Барселона" подписала бывшего баскетболиста ЦСКА Хиггинса

ТАСС, 3 июля. Испанская "Барселона" подписала американского защитника Кори Хиггинса, выступавшего в прошедшем сезоне за российский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "Барселоны".

Соглашение между 30-летним защитником и испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Американский баскетболист выступал за московский клуб с 2015 по 2019 год. Соглашение между ЦСКА и Хиггинсом истекло 11 июня 2019 года.

В составе ЦСКА Хиггинс дважды становился чемпионом Евролиги и трижды - Единой лиги ВТБ. Всего за московский клуб он провел 239 матчей. В сезоне-2018/19 Единой лиги ВТБ защитник в среднем набирал 10,4 очка за игру и совершал 1,6 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги аналогичные показатели игрока составили 14,9 очка и 2,2 подбора, он стал лучшим бомбардиром ЦСКА в этом турнире.

Помимо ЦСКА, Хиггинс выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт", подмосковный "Триумф" и турецкий "Газиантеп".