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Летние олимпийские виды спорта

Россия отправила в IAAF 317 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Всего Всероссийская федерация легкой атлетики приняла к рассмотрению от спортсменов 325 заявок

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 325 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 317 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 81 российским легкоатлетом, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе лидеры сборной России - Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

"По состоянию на 3 июля к нам поступили заявки от 325 легкоатлетов, 317 из них уже отправлены в IAAF", - сказала Юхарева.

В соответствии с регламентом, IAAF не будет рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если они не сопровождаются официальным письмом от ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которую федерация имеет на заявителя. В документе также должно быть указано, согласна ли ВФЛА с тем, что заявитель соответствует всем необходимым требованиям, и поддерживает ли она данную заявку.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.

Ближайший совет IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет 23 сентября. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

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