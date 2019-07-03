Ребров, Селихов и Гулиев попали в заявку "Спартака-2" на следующий сезон

ТАСС, 3 июля. Футболисты основного состава "Спартака" Артем Ребров, Александр Селихов и Аяз Гулиев попали в заявку "Спартака-2" на следующий сезон первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщила в среду пресс-служба ФНЛ.

В заявку также вошли вратарь Александр Максименко, защитник Илья Гапонов, полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Георгий Мелкадзе, выступавшие за основной состав московского клуба в прошлом сезоне. Кроме того, в составе "Спартака-2" есть два легионера - либериец Сильванус Нимели и сенегалец Тиерно Тиуб.

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.

В сезоне-2018/19 "Спартак-2" занял 14-е место в турнирной таблице Олимп - ФНЛ. Новый сезон команда начнет гостевым матчем против калининградской "Балтики", который пройдет 7 июля.