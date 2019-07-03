Сборная России по баскетболу сыграет с командой США в четвертьфинале юношеского ЧМ

ТАСС, 3 июля. Мужская юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) победила команду Китая в 1/8 финала на чемпионате мира. Турнир проходит в греческом Ираклионе.

Матч завершился со счетом 96:83. Самыми результативными игроками российской команды стали Александр Ершов (19 очков), Макар Коновалов (14), Александр Петенев (14), Никита Михайловский (14) и Сергей Долинин (14).

В четвертьфинале россияне встретятся со сборной США, которая обыграла команду Латвии со счетом 116:66. Четвертьфинал состоится 5 июля.

Российская сборная выступала в группе С с командами Аргентины, Греции и Филиппин. По итогам группового раунда россияне заняли второе место, набрав пять очков. Они обыграли сборные Греции и Филиппин, но уступили команде Аргентины.

Сборная России ни разу не побеждала на юношеском чемпионате мира, на счету российских баскетболистов серебряная и бронзовая медали. Чаще всех на турнире побеждала команда США, американцы шесть раз завоевывали золотые медали, трижды - серебряные и один раз - бронзовые. Юношеский чемпионат мира в Греции завершится 7 июля.