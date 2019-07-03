Мусаев не сможет работать главным тренером ФК "Краснодар" в еврокубках до июля 2020 года

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать главным тренером клуба в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в заявлении УЕФА, попавшем в распоряжение ТАСС.

"Согласно ключевым требованиям УЕФА к кандидатам на получение лицензии Pro, каждый кандидат должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил лицензию категории А только в июне 2019 года, это означает, что он не выполнил необходимые требования. Как следствие этого, было вынесено решение о том, что Мусаеву пока запрещено начинать курсы на получение лицензии категории Pro. Это будет возможно только после выполнения вышеупомянутых условий", - говорится в заявлении УЕФА.