"Ростов" подписал контракт с футболистом Алексеем Козловым

ТАСС, 3 июля. Футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с защитником Алексеем Козловым. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Подробности соглашения с 32-летним игроком не разглашаются.

"Мы приветствуем Алексея Козлова в составе "Ростова" и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке", - говорится в заявлении клуба.

24 июня московское "Динамо" объявило о том, что Козлов покидает команду по истечении срока действия контракта. Защитник перешел в "Динамо" из краснодарской "Кубани" в 2014 году, за московский клуб он провел 115 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач. В сезоне-2016/17 футболист помог "Динамо" вернуться в Российскую премьер-лигу из Футбольной национальной лиги.

Также Козлов выступал за выступал за "КАМАЗ" (Набережные Челны), немецкий "Бергедорф" и молодежную команду немецкого "Гамбурга". На его счету 14 матчей за национальную сборную России.