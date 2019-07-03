Газпромбанк стал официальным банком РФС и сборной России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций и маркетинга Газпромбанка.

Соглашение рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на три года. В соответствии с подписанным соглашением Газпромбанк станет официальным банком РФС и сборной России.