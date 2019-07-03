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Футбол в России

Газпромбанк стал официальным банком РФС и сборной России

Соглашение подписано до 2021 года с возможностью продления еще на три года
Глава РФС Александр Дюков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций и маркетинга Газпромбанка.

Соглашение рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на три года. В соответствии с подписанным соглашением Газпромбанк станет официальным банком РФС и сборной России.

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Также в рамках соглашения председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов войдет в состав попечительского совета РФС, председателем которого является совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

"Футбол в России сегодня, без сомнений, является самым популярным видом спорта, и мы уверены, что долгосрочное взаимовыгодное партнерство с РФС позволит нам привлечь внимание миллионов поклонников этой игры к услугам Газпромбанка, что внесет значительный вклад в реализацию нашей долгосрочной стратегии по развитию розничного направления. Со своей стороны, мы намерены предложить РФС высококачественные банковские услуги и в целом - наши возможности как одного из крупнейших финансовых институтов России", - сказал Акимов.

Президент РФС Александр Дюков выразил надежду на долгосрочное партнерство. "Газпромбанк - авторитетный и надежный партнер с отличной репутацией, являющийся одним из лидеров в своей отрасли. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим, разносторонним и взаимовыгодным", - сказал Дюков.

Теги
Российский футболРоссияМихельсон, Леонид ВикторовичАкимов, Андрей ИгоревичДюков, Александр Валерьевич
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