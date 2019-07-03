Попечительский совет РФС будет создавать условия для инвестиций в российский футбол

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главной задачей попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) является создание условий для финансовых вложений частного бизнеса в российский футбол. Об этом журналистам на пресс-конференции после заседания попечительского совета РФС сообщил в среду глава совета, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Вчера попечительский совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. [Президент РФС] Александр Дюков помог нам с поиском партнеров, и процесс поиска продолжается. Задача попечительского совета - создать условия, чтобы частный бизнес становился партнером и вкладывался в российский футбол", - заявил Михельсон.

Дюков отметил, что еще одной задачей совета является содействие и поддержка Российскому футбольному союзу в выстраивании эффективных отношений и взаимодействия с региональными и федеральными органами государственной власти.

"Сегодня "отыграли" два тайма, люди пришли [в попечительский совет] с желанием, мы все любим футбол, но все любим его критиковать, сколько слышу: "Все не так, мы играем, и все у нас плохо", а в прошлом году было хорошо, и какой был отклик. Сегодня обсуждалось много предложений Александра Валерьевича [Дюкова], его команды. Такие компании, как РЖД и "Ростех", представлены почти в каждом регионе", - сказал Михельсон.