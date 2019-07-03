Ланге: сборная России имеет все, чтобы обыграть испанок в четвертьфинале Евробаскета

В четвертьфинале сборная России встретится с командой Испании, матч пройдет 4 июля.

"Уверен, что матч не будет похож на тот, что мы провели накануне с Италией, предстоящий матч будет больше похож на игру против сербок на групповом этапе, - сказал Ланге. - Не с точки зрения результата, а с точки зрения давления. Сербки оказывали на нас давление всю игру - завтра будет то же самое. Испанская сборная действует в схожей манере, но я уверен, что у нас есть все необходимое, чтобы обыграть их".

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации на Олимпиаду 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.