{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский чемпионат Европы по баскетболу

Ланге: сборная России имеет все, чтобы обыграть испанок в четвертьфинале Евробаскета

Встреча пройдет 4 июля

БЕЛГРАД, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистки сборной России имеют все необходимое, чтобы обыграть в четвертьфинале чемпионата Европы команду Испании - действующего обладателя титула. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Олаф Ланге.

На эту тему
Злоключения итальянок с Россией. Баскетболистки РФ вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

В четвертьфинале сборная России встретится с командой Испании, матч пройдет 4 июля.

"Уверен, что матч не будет похож на тот, что мы провели накануне с Италией, предстоящий матч будет больше похож на игру против сербок на групповом этапе, - сказал Ланге. - Не с точки зрения результата, а с точки зрения давления. Сербки оказывали на нас давление всю игру - завтра будет то же самое. Испанская сборная действует в схожей манере, но я уверен, что у нас есть все необходимое, чтобы обыграть их".

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации на Олимпиаду 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

Теги
Женский чемпионат Европы по баскетболу
Летние олимпийские виды спорта
Россиянки Уколова и Бирлова проиграли в 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу
Они уступили представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок
Читать полностью