{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россиянки Уколова и Бирлова проиграли в 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

Они уступили представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок
Екатерина Бирлова и Евгения Уколова EPA/GEORGIOS KEFALAS
Описание
Екатерина Бирлова и Евгения Уколова
© EPA/GEORGIOS KEFALAS

ТАСС, 3 июля. Российские спортсменки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова уступили представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок в матче 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 22:20, 21:19 в пользу спортсменок из Латвии. В 1/8 финала латвийские волейболистки сыграют с победительницами матча между американками Эйприл Росс и Александрой Клинеман и бразильянками Каролиной Солберг Салгодой и Марией Антонелли. Игра пройдет в среду позднее.

Еще одна российская пара в составе Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой сыграет в 1/16 финала турнира против испанок Лилианы Стейнер и Эльзы Макмиллан позднее в среду.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
Около 700 боксеров выступят на чемпионате мира в Екатеринбурге
Турнир пройдет с 7 по 21 сентября
Читать полностью