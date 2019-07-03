Россиянки Уколова и Бирлова проиграли в 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 3 июля. Российские спортсменки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова уступили представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок в матче 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 22:20, 21:19 в пользу спортсменок из Латвии. В 1/8 финала латвийские волейболистки сыграют с победительницами матча между американками Эйприл Росс и Александрой Клинеман и бразильянками Каролиной Солберг Салгодой и Марией Антонелли. Игра пройдет в среду позднее.

Еще одна российская пара в составе Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой сыграет в 1/16 финала турнира против испанок Лилианы Стейнер и Эльзы Макмиллан позднее в среду.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.