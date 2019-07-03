Около 700 боксеров выступят на чемпионате мира в Екатеринбурге

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 700 боксеров выступят на чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году. Об этом ТАСС заявил в среду руководитель исполнительной дирекции чемпионата мира Евгений Шурманов.

"На сегодняшний день подготовлено распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о проведении мероприятия на высоком уровне, - сказал Шурманов. - Создана и уже работает исполнительная дирекция, активно ведется работа по продвижению чемпионата, согласованы места проживания спортсменов, представителей AIBA [Международной ассоциации бокса], Федерации бокса России, СМИ, гостей и зрителей, а также организации питания в отелях. Кроме того, осуществляется работа по взаимодействию с билетным оператором: уже в июле ожидается старт продажи билетов на чемпионат мира по боксу. Разработан перечень сувенирной продукция и атрибутики ЧМ".

"На сегодня уже зарегистрировано 382 боксера из 69 стран. Всего мы ожидаем порядка 700 спортсменов и официальных лиц из более 80 стран. И, естественно, мы приложим все силы для того, чтобы и у всех участников, и у всех болельщиков остались только самые приятные впечатления от екатеринбургского чемпионата мира", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.