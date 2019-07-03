Россиянки Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 3 июля. Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли испанок Лилиану Стейнер и Эльзу Макмиллан в матче 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 21:18, 21:17 в пользу российских волейболисток. В 1/8 финала россиянки сыграют против победительниц матча американок Керри Дженнингс и Брук Свит против бразильянок Агаты и Дуды. Встреча состоится позднее в среду. Все матчи следующего круга пройдут 4 июля.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.