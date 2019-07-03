Свыше 500 пловцов из 42 стран принимают участие в ЧЕ среди юниоров в Казани

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 500 спортсменов из 42 стран принимают участие в чемпионате Европы среди юниоров, который начался в Казани. Об этом сообщил журналистам в среду президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Церемония открытия чемпионата Европы по плаванию среди юниоров прошла в среду в Казани, за медали будут бороться юноши в возрасте от 15 до 18 лет и девушки в возрасте от 14 до 17 лет.

"Для нас большая честь в Татарстане проводить подряд [мероприятия], только что закончили первенство Европы по прыжкам в воду, и сегодня мы открываем первенство Европы по плаванию. Сегодня Казань является одним из самых красивых городов нашей страны и, конечно, не понаслышке ее называют и "водной столицей" нашей страны, потому что мы проводим очень много соревнований вместе с нашими друзьями, с различными федерациями, и в том числе с LEN [Европейской лигой плавания]", - сказал на мероприятии министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Как сообщил Сальников, в первенстве Европы участвуют 523 спортсмена из 42 стран. Соревнование будет проходить до 7 июля во Дворце водных видов спорта в Казани.

В России чемпионат Европы по плаванию среди юниоров проводится второй раз. Впервые он состоялся в 1999 году в Москве.