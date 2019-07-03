Футболисты "Ростова" обыграли ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 3 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" выиграл у московского ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер в Австрии.

Дважды в составе "Ростова" отличился Эльдор Шомуродов (10 и 44-я минуты). В составе армейцев гол забил Федор Чалов (28).

В другом матче третьего тура московский "Спартак" сыграет с "Краснодаром", встреча состоится 4 июля.

Армейцы заняли последнее, четвертое место на турнире, не набрав очков. В турнирной таблице первое место занимает "Краснодар" (6 очков), на втором месте расположился "Ростов" (6), затем идет "Спартак" (3).

Турнир проходит по круговой системе. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено. Кубок Париматч Премьер завершится 4 июля.