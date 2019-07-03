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Футбол в Испании

"Атлетико" приобрел 19-летнего футболиста "Бенфики" Фелиша за €126 млн

Эта покупка стала самой дорогой в истории мадридского клуба
Жоау Фелиш EPA-EFE/RODRIGO ANTUNES
Описание
Жоау Фелиш
© EPA-EFE/RODRIGO ANTUNES

ТАСС, 3 июля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" приобрел нападающего португальской "Бенфики" Жоау Фелиша за €126 млн. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Атлетико".

Соглашение с португальским футболистом рассчитано на семь лет.

По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн. Для "Атлетико" этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба, ранее рекорд по этому показателю принадлежал французскому полузащитнику команды Тома Лемару, чей переход из "Монако" оценивается порталом Transfermarkt в €70 млн.

В прошедшем сезоне Фелиш провел за "Бенфику" 43 матча во всех турнирах, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач. В составе португальского клуба он выиграл чемпионат страны сезона-2018/19. За сборную Португалии форвард провел один матч, став победителем Лиги наций.

По итогам сезона-2018/19 "Атлетико" стал вторым в турнирной таблице чемпионата Испании, гарантировав участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

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