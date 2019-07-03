Футболисты "Спартака" разгромили венгерский "Дьёри ЭТО" в товарищеском матче

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу со счетом 3:0 над венгерским "Дьёри ЭТО" в товарищеском матче, который прошел в рамках предсезонной подготовки. Встреча прошла в венгерском городе Дьёр.

Голы забили Георгий Мелкадзе (3-я минута), Луис Адриано (34) и Самюэль Жиго (59).

4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в заключительном матче группового этапа Кубка Париматч Премьер" в Австрии, начало матча - 19:00 мск.

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.