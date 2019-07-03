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НБА

Чемпионка ОИ Лоуренс стала первой женщиной-ассистентом главного тренера клуба НБА "Бостон"

38-летняя Лоуренс стала третьей женщиной-помощницей главного тренера в клубах НБА

ТАСС, 3 июля. Олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной США Кара Лоуренс назначена помощницей главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Она стала первой женщиной-ассистентом главного тренера в 73-летней истории клуба. Главным тренером команды является Брэд Стивенс.

Лоуренс после завершения спортивной карьеры начала работать аналитиком на телевидении, являясь одной из первых женщин-аналитиков в НБА.

Таким образом, 38-летняя Лоуренс стала третьей женщиной-ассистентом главного тренера в клубах НБА. До нее помощником главного тренера была Лайза Бойер, отработавшая один неполный день в штате команды "Кливленд", и Бекки Хэммон, работавшая в клубе "Сан-Антонио".

Лоуренс выступала за клубы женской Национальной лиги (ВНБА) "Сакраменто Монархс" (2003-2009), "Коннектикут Сан" (2010-2013) и "Вашингтон Мистикс" (2014-2015). Она становилась чемпионкой женской НБА (2005) в составе "Сакраменто". Также она выигрывала чемпионат мира 2007 года.

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