Российская теннисистка Кудерметова проиграла Возняцки во втором круге Уимблдона

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила датчанке Каролин Возняцки во втором круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча, длившаяся 1 час 47 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Возняцки. Эта игра стала второй между спортсменками, датчанка одержала первую победу. В следующем круге 14-я сеяная турнира Возняцки встретится с китаянкой Чжан Шуай, которая во втором круге обыграла бельгийку Янину Викмайер.

Возняцки четыре раза играла в четвертом круге Уимблдона. Она одерживала победу на Открытом чемпионате Австралии (2018), дважды играла в финале на Открытом чемпионате США (2009, 2014) и дважды играла в четвертьфиналах Открытого чемпионата Франции (2010, 2017). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 28-летняя теннисистка занимает 19-ю строчку, на ее счету 30 титулов WTA.

22-летняя Кудерметова впервые в карьере вышла во второй круг Уимблдона. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2019). В рейтинге WTA она занимает 59-е место.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.