СМИ: двукратный призер Олимпиады итальянская биатлонистка Вирер попала в больницу

ТАСС, 3 июля. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в биатлоне итальянка Доротея Вирер попала в больницу. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Neveitalia.

По информации издания, спортсменка попала в больницу в городе Кавалезе. Отмечается, что 2 июля у биатлонистки начались проблемы с кишечником из-за сильной жары. Утверждается, что 29-летняя итальянка должна провести еще два дня в больнице, но она уже идет на поправку.

Помимо медалей Олимпийских игр, Вирер имеет золото чемпионата мира, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В сезоне-2018/19 она стала обладательницей Кубка мира.