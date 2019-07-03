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Зимние олимпийские виды спорта

СМИ: двукратный призер Олимпиады итальянская биатлонистка Вирер попала в больницу

Спортсменка уже идет на поправку

ТАСС, 3 июля. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в биатлоне итальянка Доротея Вирер попала в больницу. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Neveitalia.

По информации издания, спортсменка попала в больницу в городе Кавалезе. Отмечается, что 2 июля у биатлонистки начались проблемы с кишечником из-за сильной жары. Утверждается, что 29-летняя итальянка должна провести еще два дня в больнице, но она уже идет на поправку.

Помимо медалей Олимпийских игр, Вирер имеет золото чемпионата мира, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В сезоне-2018/19 она стала обладательницей Кубка мира.

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