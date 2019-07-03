Курашов: финальный этап КМ по лыжной акробатике станет вызовом для Красноярского края

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Проведение финального этапа Кубка мира по лыжной акробатике сезона-2019/20 станет новым вызовом для Красноярского края. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В Красноярском крае 7 и 8 марта состоятся этапы Кубка мира по лыжной акробатике и могулу соответственно. Соревнования пройдут в кластере "Сопка", где в марте были разыграны медали зимней Универсиады во фристайле и сноуборде.

"Мы сейчас создаем рабочую группу по подготовке к этим этапам, готовим проект сметы, - рассказал Курашов. - Это мировые турниры, туда приезжает высшая категория спортсменов. На Универсиаде мы намеренно сделали высокий уровень проведения соревнований по фристайлу, чтобы протестировать свои возможности и силы в новом регионе на новом объекте. И действительно, соревнования по фристайлу и сноуборду на Универсиаде были олимпийского уровня".

"Кубок мира - это соревнования с другими требованиями по трассам, и, безусловно, новый вызов для региона. Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Красноярке станет финальным, сюда приедут сильнейшие спортсмены, тут определится обладатель Хрустального глобуса, - считает Курашов. - Что касается этапа по могулу, то это будет первая российская трасса такого уровня, которая примет соревнования Кубка мира. В России трасса такого класса, помимо Красноярска, существует только в Саланге, где проходила заключительная подготовка фристайлистов к Олимпийским играм в Пхёнчхане".

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.

В сезоне-2019/20 в России пройдут пять этапов Кубка мира по фристайлу. Помимо турниров в Красноярске, этап соревнований по акробатике 18 января примет Санкт-Петербург, а 25 января - Москва. Кроме того, Миасс (Челябинская область) с 21 по 23 февраля примет этап Кубка мира по ски-кроссу.