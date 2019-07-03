"Локомотив" подписал контракт с футболистом Крыховяком

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании полноценного соглашения с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2018/19 польский игрок выступал за "Локомотив" на правах аренды из французского ПСЖ с правом последующего выкупа. В 39 матчах он забил два мяча и отдал две голевые передачи. Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сообщил ТАСС, что контракт с 29-летним полузащитником будет рассчитан на три года.

"Это был достаточно успешный сезон - здорово, что я прошел его вместе с "Локо". Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве, очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов, жду с нетерпением", - сказал Крыховяк.

"Локомотив" занял второе место в чемпионате России минувшего сезона и завоевал право выступить в Лиге чемпионов.