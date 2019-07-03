Обладатель Кубка Стэнли Батлер завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ

ТАСС, 4 июля. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" американский защитник Крис Батлер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В прошедшем сезоне "Сент-Луис" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Клуб обыграл "Бостон" в решающей серии до четырех побед со счетом 4-3. Финал стал первым для команды с 1970 года, когда она тоже встречалась с "Бостоном" и уступила (0-4).

"У меня есть надежда, что мое путешествие может вдохновить следующее поколение молодых хоккеистов, чтобы они сказали: мечтаю сыграть за "Сент-Луис" и выиграть еще один Кубок Стэнли", - написал Батлер в прощальном письме.

Батлер является уроженцем Сент-Луиса (штат Миссури), он был выбран под 96-м номером на драфте НХЛ 2005 года командой "Баффало", также он играл за "Калгари" (2011-2014). В "Сент-Луис" форвард перешел в 2014 году. Всего в НХЛ Батлер провел 407 матчей, набрав 86 очков (14 шайб + 72 передачи).