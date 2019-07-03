Футболистки сборной Нидерландов сыграют с командой США в финале чемпионата мира

ТАСС, 4 июля. Женская сборная Нидерландов по футболу в дополнительное время победила команду Швеции со счетом 1:0 в полуфинале чемпионата мира во Франции и вышла в финал турнира, где встретится с американками.

Единственный гол в матче забила Джеки Грунен (99-я минута).

В матче за третье место команда Швеции встретится с футболистками из Англии, встреча пройдет 6 июля. Финальный матч пройдет днем позднее.

Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы, также в активе команды бронзовые медали первенства Европы (2009). Ранее лучшим достижением голландских футболисток на чемпионатах мира был выход в 1/8 финала в 2015 году.

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.