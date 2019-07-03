Бывший футболист "Спартака" Обухов перешел в "Сочи"

ТАСС, 4 июля. Футбольный клуб "Сочи" подписал контракт с нападающим Владимиром Обуховым. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Обухов выступал в саранской "Мордовии" и в "Тамбове" (аренда). В 35 матчах Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) он забил 13 мячей.

Ранее форвард играл в составе "Спартака", "Спартака-2", "Торпедо" и краснодарской "Кубани". Также на его счету 17 матчей и 8 голов в составе молодежной сборной России.

"Сочи" по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и предстоящий сезон проведет в премьер-лиге. В первом туре чемпионата "Сочи" сыграет против "Спартака" 13 июля в Москве.