Канадский хоккеист Хелевка перешел в "Барыс"

ТАСС, 4 июля. Канадский нападающий Адам Хелевка подписал контракт с казахстанским "Барысом". Об этом сообщает пресс-служба команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Одностороннее соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Хелевка был выбран в четвертом раунде "Сан-Хосе" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году. Однако так и не провел ни одной игры в лиге. В 2016-2018 годах он выступал в фарм-команде "Шаркс" - "Сан Хосе Барракуда".

Сезон-2018/19 Хелевка начинал в фарм-клубе "Аризоны" "Туксон Роадраннерс", но затем был обменян в "Нэшвилл". Во второй команде "Милуоки Адмиралс" Хелевка набрал 19 очков в 29 играх регулярного первенства и плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Всего в регулярных чемпионатах АХЛ на счету Хелевки 118 (44 шайб + 74 передачи) очков в 189 играх. В плей-офф он провел 21 игру, набрав 6 (4+2) очков.

"Барыс" в прошедшем сезоне занял второе место в Восточной конференции и проиграл во втором раунде плей-офф будущему финалисту - омскому "Авангарду" (1-4 в серии).