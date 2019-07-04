Во Вьетнаме началась продажа билетов на первые в истории страны соревнования "Формулы-1"

ХАНОЙ, 4 июля. /ТАСС/. Продажа билетов на первые в истории Вьетнама соревнования "Формулы-1" стартовала в четверг в порядка 1,8 тыс. торговых точках по всей стране. Об этом сообщили в компании "Вьетнам Гран При", которая выступает организатором предстоящего в апреле 2020 года в Ханое этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Минимальная стоимость абонемента на все три дня соревнований с местом на общей трибуне составляет 1,75 млн донгов (около $75), тогда как за билет в ВИП-зону придется заплатить 9 млн донгов (порядка $390). В компании также отметили, что желающие смогут приобрести билеты и по отдельности на каждый из дней соревнований.

Ханойская трасса "Формулы-1" будет организована вокруг национального спортивного комплекса Мидинь в одноименном новом районе вьетнамкой столицы. Трек, длина которого составит 5565 метров, будет иметь 23 поворота. Он разработан ведущей немецкой корпорацией по проектировке гоночных трасс "Тильке". Часть трассы проложат по уже существующим улицам, а на сопредельных участках построят комплекс ремонтных боксов и технических служб.

Согласно контракту, заключенному в ноябре 2018 года между корпорацией "Формула-1" и компанией "Вьетнам Гран При", Ханой на протяжении 10 лет будет проводить этапы мирового чемпионата. Вьетнам станет третьей страной в азиатском регионе, принявшей у себя гонку. Ранее заезды уже проходили в Малайзии и Сингапуре.