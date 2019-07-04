СМИ: главный тренер сборной Бельгии по футболу Мартинес может возглавить "Ньюкасл"

ТАСС, 4 июля. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить английский футбольный клуб "Ньюкасл". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, клуб пока официально не обращался к Королевской бельгийской футбольной ассоциации, однако запрос ожидается в скором времени. В прошлом месяце специалист заявил о своем намерении остаться во главе сборной Бельгии как минимум до окончания чемпионата Европы 2020 года.

Также сообщается, что, помимо Мартинеса, на пост претендуют помощник Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" испанец Микель Артета и главный тренер французской "Ниццы" Патрик Виейра.

В прошлом сезоне "Ньюкасл" возглавлял испанский специалист Рафаэль Бенитес, который покинул клуб 30 июня по истечении срока контракта. Под его руководством команда заняла 13-е место в турнирной таблице.