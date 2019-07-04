Буффон прибыл на медосмотр в итальянском футбольном клубе "Ювентус"

ТАСС, 4 июля. Вратарь Джанлуиджи Буффон прибыл для прохождения медицинского осмотра в итальянском футбольном клубе "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В настоящий момент 41-летний Буффон остается без клуба. Итальянец в сезоне-2018/19 играл за французский ПСЖ, он провел 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. В составе французской команды голкипер выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, завоевав четыре Кубка Италии и девять раз став чемпионом страны.

В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира, став лучшим голкипером турнира, также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Буффон является рекордсменом по числу проведенных матчей за сборную - 176.

В 2017 году Буффон был признан футболистом года в Италии.