Чемпионат Европы по матчевым гонкам в парусном спорте в 2020 году пройдет в Екатеринбурге

ТАСС, 4 июля. Екатеринбург примет чемпионат Европы по матчевым гонкам в парусном спорте в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта России.

Такое решение было принято Европейской федерацией парусного спорта. Соревнования пройдут 11-15 августа 2020 года, турнир будет проведен Свердловской федерацией парусного спорта совместно со Всероссийской федерацией парусного спорта и Губернским яхт-клубом "Коматек".

11-17 августа 2019 года в Екатеринбурге пройдет чемпионат мира по матчевым гонкам. Во вторник город был выбран столицей летней Универсиады 2023 года.