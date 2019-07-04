Отбывшая наказание бобслеистка Палеева не извещала тренеров сборной о возвращении в спорт

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская бобслеистка Надежда Палеева, принимавшая участие в Олимпийских играх в Сочи, не извещала тренерский штаб национальной команды о своем намерении возобновить спортивную карьеру после завершения срока дисквалификации. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов.

Разгоняющая Палеева вместе с пилотом Надеждой Сергеевой на Играх-2014 заняла 16-е место. Летом 2017 года Федерация бобслея России дисквалифицировала Палееву на два года за нарушения правил доступности. Срок дисквалификации 33-летней спортсменки завершился 28 июня.

"Надежда не извещала меня о том, что собирается вернуться в спорт, - сказал Соколов. - Да и от своих коллег я тоже ничего не слышал, что она продолжала самостоятельно тренироваться. В любом случае двери в национальную команду открыты для всех, нужно пройти тестирование. Все будет зависеть от показанных результатов".

Палеева пришла в бобслей из легкой атлетики в марте 2013 года.