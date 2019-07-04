Тренер "Ахмата" Рахимов с пониманием отнесся к еврокубковым амбициям Глушакова

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов спокойно отнесся к переходу в команду бывшего капитана "Спартака" Дениса Глушакова, который заявил о планах побороться за путевку в еврокубки. Специалист в беседе с ТАСС о селекции клуба в летнее трансферное окно не стал делать оценок работе скаутов, отметив, что у клуба есть долгосрочный план.

В середине июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с 32-летним Глушаковым, позже футболист подписал однолетнее соглашение с "Ахматом", которое предусматривает продление еще на один год. Бывший капитан красно-белых после подписания соглашения пообещал сделать все, чтобы в самое ближайшее время "Ахмат" оказался в еврокубках.

"Мы не делаем больших заявлений, я считаю, что правильно концентрироваться на том, что происходит, на том, что нужно в каждом матче показывать свой максимум, - отметил Рахимов. - На данный момент он [Глушаков] перешел к нам, понимая, что есть возможность концентрироваться на футболе. Это хорошие амбиции, но я не сторонник делать какие-то заявления - я сторонник того, чтобы меньше говорить и больше делать".

По словам наставника грозненской команды, перед "Ахматом" в каждом матче стоят высокие задачи. "Конечно, нас беспокоят одна-две позиции, но мы прекрасно понимаем, что, если не получится подписать новых игроков, будем выжимать из того, что есть", - отметил главный тренер, заявив, что "Ахмат" будет укреплять состав команды зимой, если это не будет сделано в летнее трансферное окно.

В новом сезоне "Ахмат" начнет выступление 14 июля домашним матчем против "Краснодара". Начало встречи запланировано на 21:30 мск.