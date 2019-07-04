Попадание на Всемирную шахматную олимпиаду в Ханты-Мансийске является задачей для Есипенко

БЕЛГРАД, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Попадание на Всемирную шахматную олимпиаду, которая пройдет Ханты-Мансийске, является задачей для российского гроссмейстера Андрея Есипенко. Он этом он рассказал ТАСС в пятницу по телефону.

В 2020 году в Ханты-Мансийске состоится Всемирная шахматная олимпиада.

"Ханты-Мансийск - тот город, который проводит шахматные соревнования регулярно, - сказал 17-летний Есипенко. - Очевидно, что этот город любит шахматы. Впереди у него два крупнейших соревнования. Моей же задачей является попасть в одну из сборных России на Олимпиаду. Надеюсь, это случится, так как Россия может выставить несколько команд".

В этом году Ханты-Мансийск также примет Кубок мира по шахматам, который пройдет с 9 сентября по 4 октября.