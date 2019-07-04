Вратарь сборной России Василевский отметил, что уровень ЧМ по хоккею вырос

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский отметил, то уровень игры на чемпионате мира вырос за последние годы. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Василевский был признан лучшим вратарем турнира.

"Уровень чемпионата мира вырос, было много очень хороших игроков. Правда, были и такие матчи, где очень тяжело играть. Мне тяжело в играх, когда парни забрасывают десять шайб, а по твоим воротам бросков нет, стоишь холодный, ничего не делаешь. А так уровень был очень хороший, мне понравилось", - отметил Василевский.

На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане не принимали участие игроки из НХЛ, позднее было объявлено, что в 2020 году не состоится Кубок мира. "Остается чемпионат мира, хотя бы там сильные игроки соберутся в сборных. Мне кажется, было бы неплохо проводить чемпионат мира раз в два года", - считает Василевский.

Вратарь подчеркнул, что всегда с удовольствием выступает за сборную. "Организация каждый раз все лучше и лучше, в этом году вообще все было, почти как в НХЛ. С удовольствием отыграл чемпионат, на одном дыхании", - заключил собеседник агентства.

Василевский является чемпионом мира 2014 года и дважды бронзовым призером турнира (2017, 2019).